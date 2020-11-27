Полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям. Фото: УМВД Екатеринбуга

Полиция Екатеринбурга задержала пятерых парней, которые на прошлых выходных избили в «Гринвиче» 18-летнего Максима. Как рассказали в УМВД, причиной потасовки стала попытка южан познакомиться с девушкой, за которую заступился пострадавший.

- Кроме того, сотрудники органов внутренних дел проверяют группу молодых людей на причастность к иным правонарушениям, совершенным на территории Екатеринбурга, - отметили в полиции.

Всех пострадавших от действий подростков просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-05, (343)294-14-94 либо 02.

Максим заступился за девушку и ее сестру. Фото: предоставлено пострадавшим

Сам потерпевший не знал о задержании своих обидчиков.

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