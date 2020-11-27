В Свердловской области продлили дистант для учеников 6,7,8 и 10 классов

Ученикам 6-8 и 10 классов еще две недели придется провести дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении дистанционного обучения для учеников 6, 7, 8 и 10 классов еще на две недели – до 12 декабря 2020 года. Эта мера действует для всех школ Среднего Урала.

Также по решению главы региона с 30 ноября в школы на очное обучение выходят ученики 9 классов, которым нужно готовиться к ОГЭ. Такое решение Евгений Куйвашев принял после многочисленных обращений родителей учеников, которые говорят, что в домашних условиях детям сложно полноценно подготовиться к сдаче летних экзаменов.