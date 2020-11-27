Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 ноября 2020 года

В Екатеринбурге больше всего заболевших по области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 399 новых случаев заболевания коронавирусом. В уральской столице +218 новых случаев COVID-19.

Также новые случаи коронавируса зарегистрированы в Первоуральске, Кушве, нижнем Тагиле, Бисерти, Асбесте, Реже, Каменске-Уральском, Полевском и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 27 ноября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 45 174. Из них 37 377 человек полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 402 пациента.

На настоящий момент состояние 642 госпитализированных пациентов остается тяжелым, 328 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 223 подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: Оперативный штаб Свердловской области

Также за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии коронавируса на Среднем Урале составляет 997 человек.

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