Свердловский губернатор вернул в школы девятые классы

Теперь в школы будут ходить не только ученики начальной школы и 11 классов, но и девятых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал распоряжение возвратить к занятиям в школах учеников 9 классов. За парты школьники вернутся в понедельник, 30 ноября 2020 года.

Причиной такого решения стала необходимость учеников 9 классов готовиться к ЕГЭ.

- 30 ноября 9-классники вернутся в школы, сейчас готовится указ по этому поводу, - рассказал глава региона в своем Instagram.

По словам Евгения Куйвашева, к нему поступило множество обращений по поводу того, что школьникам нужно готовиться к экзаменам в стенах школ. Губернатор напомнил, что в школах в обязательном порядке нужно будет соблюдать меры безопасности. Иначе учеников снова переведут на дистант.