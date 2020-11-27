В Екатеринбурге ГИБДД поймала водителя, который сбил пешехода, а потом бросил его в больнице

ДТП произошло на Стрелочников 25 ноября. Фото: "Инцидент-Екатеринбург"

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД разыскали водителя Volkswagen Passat, который на Стрелочников сбил пешехода, отвез его в больницу, а потом скрылся.

- Черный седан вылетел на бордюры, где тротуар, сбил человека со спины и врезался в забор. Передо мной стояло несколько авто и на встречной полосе тоже. Очевидцами были с десяток человек! Но ни один не остановился, кроме меня, - приводит слова очевидца ДТП подписчик паблика «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте».

По словам женщины, водитель начал сам поднимать пострадавшего, хотя очевидица просила его этого не делать до приезда скорой. Вызывать скорую водитель иномарки отказался, сослался на то, что у него якобы нет телефона. В итоге звонить врачам пришлось свидетельнице аварии.

После этого водитель Volkswagen Passat посадил сбитого им мужчину в машину и повез его в больницу.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, пострадавшему мужчине 32 года. Врачи диагностировали у него перелом ключицы и черепно-мозговую травму.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД установили личность водителя Volkswagen. Им оказался 37-летний житель Екатеринбурга, - уточнили в Госавтоинспекции.

Со слов водителя иномарки, когда он ехал по Стрелочников, то перед ним неожиданно остановилась попутная машина. Чтобы избежать столкновения, водитель Volkswagen резко повернул в сторону тротуара, где в этот момент шел пешеход. Водитель решил, что мужчина успеет пройти, но не рассчитал траекторию и въехал в пешехода. Затем по инерции машина продолжила движение и въехала в забор.

Сейчас на водителя Volkswagen полиция составила административное производство по второй части статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».

Водителю грозит лишение прав на срок от года до полутора лет или 15 суток ареста. Решение по этому делу примет суд.

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