Онлайн-концерт уральских групп Simple Madness и Wheels Band: прямая трансляция

В студии уральской редакции "КП" зажигают молодые рок-группы. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

27 ноября с 12 до 13:35 часов проводим Black Friday 2020 года в редакции «Комсомольская правда-Екатеринбург» вместе с набирающей популярность электро-рок группой Simple Madness и группой Wheels Band, играющей в стиле post grunge.

Слушаем музыку в прямом эфире, обсуждаем актуальные темы вместе с бизнес-консультантом и практикующим психотерапевтом Ириной Тебеневой и директором по развитию ТЦ «Европа» Марией Самойлиной.

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Телефон прямого эфира: 8 (343) 385-09-23.