После поджога Toyota Land Cruiser завели уголовное дело Фото: Александр КОЦ

В Екатеринбурге местный предприниматель, занимающийся продажей алкоголя, обвинил высокопоставленного полицейского в поджоге своего Toyota Land Cruiser 200.

Поджог дорого внедорожника произошел 20 ноября. Машина была припаркована в переулке Телефонный в Кировском районе. «Крузак» принадлежал директору фирмы под названием ООО «ТоргЦентр», 27-летнему Ниджаду Баширзаде. Коммерсант обратился в полицию и вскоре силовики по факту случившегося завели безфигурантное уголовное дело по 167-й статьей (умышленное уничтожение имущества путем поджога).

Сам Ниджад Баширзаде обвинил в причастности к поджогу заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции №2 подполковника Сергея Ярославцева.

- С этим подполковником у них сложились конфликтные отношения. Ниджад постоянно писал заявления в отдел полиции №2 на то, что его конкуренты торгуют контрафактным алкоголем, а им все сходило с рук. Был не доволен тем, что никаких дел по этому поводу не возбуждалось. Писал жалобы на бездействия сотрудников отдела полиции в службу собственной безопасности и прокуратуру, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, Ниджад Баширзаде считает, что у оперуполномоченного сложились приятельские отношения с его конкурентами. И именно поэтому полицейский якобы не хотел давать ход его заявлениям. Также бизнесмен утверждает, что Сергей Ярославцев якобы в устной форме предупреждал его о том, что с его машиной может что-то случиться, если коммерсант не перестанет писать свои жалобы.

Источник в правоохранительных органах, также знакомый с ситуацией, рассказал «КП» немного иную версию произошедшего.

- Машина у него действительно сгорела. Но обвинять в причастности к этому поджогу «опера» как минимум странно. Изначально коммерсант обвинил в поджоге внедорожника своих конкурентов по алкогольному бизнесу, неких братьев Сафаровых. Они, по некоторым данным, приходятся ему дальними родственниками. В прошлом они работали вместе, а потом их пути разошлись. С тех пор он регулярно закидывал отдел полиции своими жалобами на конкурентов, - уточнил наш собеседник.

Также он рассказал, что между подполковником Ярославцевым и Ниджадом Баширзаде действительно мог быть некий конфликт. Так как бизнесмен по непонятной причине регулярно снимал полицейского на телефон. На эти действия коммерсанта силовик сам писал заявления в правоохранительные органы.

«Комсомолка» обратились за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу.

- Данная информация проверяется, и какие-либо выводы пока делать рано, - ответили в полиции.

По данным «КП» на днях материалы проверки из полиции передали в Следственный комитет.

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