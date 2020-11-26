Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 26 ноября 2020 года

В Екатеринбурге главная мера защиты - маска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 391 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В уральской столице – 156 новых случаев.

Остальные случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в Карпинске, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Кушве, ЗАТО Свободный, Первоуральске, Ревде, Богдановиче, Каменске-Уральском, Реже и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 26 ноября 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число зараженных коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составило 44 775 человек, из которых 36 975 человек полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений медицинских учреждений выписано 395 пациентов.

Фото6 Оперативный штаб Свердловской области

Состояние 535 человек в данный момент оценивается как тяжелое, 318 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 219 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено 8 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 988 человек.

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