Кому шутки, а кому деньги: экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский потерял права на бренд шоу

Нетиевский ушел из шоу в 2015 году. Фото: предоставлено Сергеем Нетиевским

Вот уже пять лет участники шоу «Уральские пельмени» судятся со своим бывшим директором Сергеем Нетиевским. Между коллегами начался конфликт, когда Нетиевский со скандалом покинул коллектив в 2015 году. Сейчас юмористы делят деньги, заработанные на первых концертах, и права на интеллектуальную собственность.

Накануне «Уральские пельмени» одержали победу в суде. Сергей Нетиевский пытался оспорить лицензионное соглашение с актерами шоу и получить права на этот бренд, но проиграл. Это была третья инстанция рассмотрения споров.

- Новая попытка провалилась, как и предыдущие. Суд по интеллектуальным правам подтвердил решения судов первой и второй инстанции и правоту команды, а также действительность и законность всех заключенных сделок. Нетиевский проиграл, а представители артистов выразили недоумение позицией оппонента и его желанием продолжать попытки переиграть уже много раз проигранные споры, - рассказал Евгений Орлов, нынешний директор «Уральских пельменей».

Коллектив считает, что Нетиевский присвоил их деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как ранее заявлял товарищ Орлов, «пельмени» намерены и дальше судиться с Нетиевским. По его мнению, бывший директор сам не идет на мировую и должен извиниться, а также вернуть деньги, которые Нетиевский забрал у коллектива.

Сам Сергей Нетиевский говорит, что весь конфликт крутится вокруг самого первого концерта в 2009 году. Тогда команда КВН впервые выступила на СТС с праздничной программой «Уральские пельмени. Нам 16 лет». Как утверждает актер, выступление он организовал за свой счет.

Сергей Нетиевский прокомментирует ситуацию позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Уральские пельмени» забрали у бывшего директора Сергея Нетиевского право пользоваться их названием. Также юмористы отсудили у экс-актера шоу 300 тысяч рублей (подробнее).

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский обвинил бывших коллег в финансовых махинациях. Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский выступил с обращением. Поводом стал непрекращающийся конфликт между ним и коллегами, с которыми он когда-то выступал на одной сцене. (Подробности)

"Уральские пельмени" "отвоевали" у экс-директора Сергея Нетиевского архивные выпуски шоу. Участник шоу «Уральские пельмени» продолжают бороться на права на архивные выпуски. Арбитражный суд Московского округа рассмотрел жалобу коллектива и отменил постановление предыдущей инстанции, которое было вынесено в пользу экс-директора команды Сергея Нетиевского. Дело отправлено на новое рассмотрение. (Подробности)