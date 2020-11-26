В экологически чистом микрорайоне Екатеринбурга построено уже 50 домов

Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

В малоэтажном микрорайоне «Мичуринский», который расположен в одном из самых экологически чистых мест города, построено уже 50 домов. Последняя пятиэтажная новостройка введена досрочно, совсем скоро ключи от ее квартир будут вручены новоселам.

Строительство этого комплекса началось всего 7 лет назад. Первые 12 новостроек в «маленькой Европе» (именно такое прозвище получил микрорайон) были введены в эксплуатацию в конце 2013 года. С тех пор район значительно изменился. На его территории были построены парк для прогулок, тропа здоровья, пешеходный бульвар, площадки для занятий спортом, а также первый в городе образовательный центр, который объединил под одной крышей школу и детский сад. И, конечно, новые малоэтажные дома, квартиры в большинстве которых были раскуплены еще на стадии строительства.

Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

— Мы были одними из первых, кто купил квартиру на стадии котлована. Мы тогда снимали «однушку» на Ботанике и хотели выбраться из серой «панельки». Мечтали жить поближе к природе, — рассказывают одни из первых жителей микрорайона Ольга и её муж Дмитрий.

Они по-прежнему живут в «Мичуринском» и считают, что семь лет назад сделали верный выбор. Потому что здесь и воздух чистый, и озеро рядом, и до леса рукой подать.

— Если мы захотим расширяться, то только в «Мичуринском», — говорит пара.

Сейчас в микрорайоне, расположенном в самом экологичном месте города, продолжается активное строительство. При этом цены на квартиры остаются доступными – от 1,5 млн рублей. Инфраструктура продолжает развиваться: в этом году в районе был открыт торговый центр, новый супермаркет известной сети. Через дорогу строится новый образовательный центр – второй по счету. Он будет больше и с бассейном. Что-то подсказывает, что на этом история «Мичуринского» не остановится, что это только начало большой жизни маленького, но такого любимого микрорайона.