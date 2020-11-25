Роль наглого слуги народа исполнил Дмитрий Соколов. Фото: скриншот
На Youtube-канале шоу «Уральские пельмени» появился выпуск под названием «У психолога», который не допустили к показу на телевидении. По сюжету, к семейному психологу (Артем Пушкин) приходит депутат (Дмитрий Соколов) и его жену (Ксения Корнева), олицетворяющую избирателей. В начале сеанса парламентарий несколько раз бьет супругу по лицу, а потом начинает высказывать претензии.
- Этот народ мне всю жизнь испоганил! Я до выборов худенький был, спортивный живчик. А сейчас что? – говорит герой Соколова.
- Он у меня ворует! Смотрите, какое пузо отъел, - отвечает Кортнева.
Дальше выясняется, что основной претензией супругов друг к другу являются деньги.
- У меня семь миллиардов, а у народа восемь. Так не честно, - говорит психологу депутат.
- У нас дома бардак постоянный, малый бизнес везде разбросан. Хоть бы раз поднял!
- Я поднял!
- Ты НДС поднял!
- Они похожи!
- Вообще не похожи.
Психолог пытался загипнотизировать депутата, но вместо этого он попытался ввести в транс жену и стал требовать платить больше налогов. Фото: скриншот
Дальше депутат начинает высказывать претензии к низкой явке на голосовании за него.
- У него рейтинг маленький, - заявляет «жена» парламентария.
- А у тебя явки маленькие, - парирует депутат.
- А ты и с этими явками умудряешься выборы выиграть.
- Потому что я все для тебя делаю. Суды купил, прокуратуру купил.
- Ага, все мне купил, а пользуешься сам!
Потом героиня Кортневой жалуется психологу, что ее не отпускают отдыхать в Египет, а на Мальдивы – дорого.
- Вы испытывали патриотизм во время социальной жизни, - интересуется психолог.
- Да, вы знаете, когда футбол по телевизору часто показывали, я испытала патриотизм.
- То есть, в последний раз летом 2018-го.
- Да, спасибо Дзюбе!
В конце выпуска психолог оставляет депутата с женой наедине, чтобы они смогли спокойно поговорить. Сначала слуга народа обещает «заняться дорогами» и «поднять социальные выплаты», но после этого просит за него проголосовать.
Стоит отметить, что это далеко не первый выпуск шоу, который не вошел в эфирную сетку. Создатели связывают это не с цензурой, а нехватку времени.
- Зрители, присутствующие на телесъемке в Москве, знают, что запись одной шоу-программы длится 2 дня, каждый день дает более 2,5 часов отснятого материала. А продолжительность телеверсии концерта всего 1 час 10 минут, - объясняли ситуацию в пресс-службе «Уральских пельменей».
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