Роль наглого слуги народа исполнил Дмитрий Соколов. Фото: скриншот

На Youtube-канале шоу «Уральские пельмени» появился выпуск под названием «У психолога», который не допустили к показу на телевидении. По сюжету, к семейному психологу (Артем Пушкин) приходит депутат (Дмитрий Соколов) и его жену (Ксения Корнева), олицетворяющую избирателей. В начале сеанса парламентарий несколько раз бьет супругу по лицу, а потом начинает высказывать претензии.

- Этот народ мне всю жизнь испоганил! Я до выборов худенький был, спортивный живчик. А сейчас что? – говорит герой Соколова.

- Он у меня ворует! Смотрите, какое пузо отъел, - отвечает Кортнева.

Дальше выясняется, что основной претензией супругов друг к другу являются деньги.

- У меня семь миллиардов, а у народа восемь. Так не честно, - говорит психологу депутат.

- У нас дома бардак постоянный, малый бизнес везде разбросан. Хоть бы раз поднял!

- Я поднял!

- Ты НДС поднял!

- Они похожи!

- Вообще не похожи.

Психолог пытался загипнотизировать депутата, но вместо этого он попытался ввести в транс жену и стал требовать платить больше налогов. Фото: скриншот

Дальше депутат начинает высказывать претензии к низкой явке на голосовании за него.

- У него рейтинг маленький, - заявляет «жена» парламентария.

- А у тебя явки маленькие, - парирует депутат.

- А ты и с этими явками умудряешься выборы выиграть.

- Потому что я все для тебя делаю. Суды купил, прокуратуру купил.

- Ага, все мне купил, а пользуешься сам!

Потом героиня Кортневой жалуется психологу, что ее не отпускают отдыхать в Египет, а на Мальдивы – дорого.

- Вы испытывали патриотизм во время социальной жизни, - интересуется психолог.

- Да, вы знаете, когда футбол по телевизору часто показывали, я испытала патриотизм.

- То есть, в последний раз летом 2018-го.

- Да, спасибо Дзюбе!

В конце выпуска психолог оставляет депутата с женой наедине, чтобы они смогли спокойно поговорить. Сначала слуга народа обещает «заняться дорогами» и «поднять социальные выплаты», но после этого просит за него проголосовать.

Стоит отметить, что это далеко не первый выпуск шоу, который не вошел в эфирную сетку. Создатели связывают это не с цензурой, а нехватку времени.

- Зрители, присутствующие на телесъемке в Москве, знают, что запись одной шоу-программы длится 2 дня, каждый день дает более 2,5 часов отснятого материала. А продолжительность телеверсии концерта всего 1 час 10 минут, - объясняли ситуацию в пресс-службе «Уральских пельменей».

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