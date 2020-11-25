Небезопасный шопинг: как мошенники наживаются на «черной пятнице»

В полиции Верхней Пышмы рассказали, как не попасться на удочку аферистов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Всемирный день осенний распродажи стартует уже совсем скоро – ночью 27 ноября. В народе этот день называют «Черной пятницей», потому что тысячи магазинов делают максимальную скидку на свои товары. Однако, уже активизировались мошенники, которые начали массово атаковать покупателей в интернете. Люди получают ссылки якобы для предзаказа товаров со скидкой, а после того, как они вводят данные карт, мошенники опустошают их счета.

В МО МВД России «Верхнепышминский» рассказали, как аферисты наживаются на «черной пятнице» и как любителям шопинга не попасть в ловушку мошенников.

- Преступники действуют от имени крупных торговых магазинов. Могут звонить или присылать смс-сообщения, электронные письма, где рассказывают о головокружительных скидках.

Фото: предоставлено пресс-службой МО МВД России "Верхнепышминский"

- Людям предлагают зарезервировать товар на свое имя или сделать предзаказ. Вам присылают ссылку, куда нужно ввести реквизиты карты. Таким образом мошенники крадут все ваши данные, а потом снимают деньги с карты.

Фото: предоставлено пресс-службой МО МВД России "Верхнепышминский"

- Крупные торговые сети никогда не присылают ссылки на оплату. Все операции проходят на их официальном сайте. Бывает, что аферсты создают сайты-клоны, которые выгядят один в один. Их отличает только пару символов в адресе сайта. Поэтому необходимо проверять правильность названия сайта.

Фото: предоставлено пресс-службой МО МВД России "Верхнепышминский"

- Перед тем, как вводить реквизиты карты на странице оплаты, проверяйте, адрес. Он должен начинаться с https:/, а в адресной строке стоять значок закрытого замка. Никогда не переходите по ссылкам от неизвестных отправителей. Актуальные предложения от известных магазинов можно проверить на их же официальном сайте.

Фото: предоставлено пресс-службой МО МВД России "Верхнепышминский"