Нашли в бочке: в Серове завершились поиски матери двоих детей

У Светланы остались муж и двое несовершеннолетних детей. Фото: соцсети

В Серове завершились поиски 35-летней Светланы Постниковой. Как рассказал начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, пропавшую маму двоих детей нашли в металлической бочке.

Светлана исчезла накануне - 24 ноября. Женщина ушла в два часа дня в магазин. Дома ее остались ждать муж и дети: 14-летний сын и 9-летняя дочка. Но Светлана так и не вернулась. В тот же день родственники написали заявление о пропаже в полицию.

- Она сказала сыну, что пошла себе за подарком себе на день рождения, который у нее 25 ноября. В какой магазин пошла, не сказала, - рассказывает "КП-Екатеринбург" Алена, сестра мужа Светланы. - Конфликтов никаких не было, но с февраля месяца ей поставили диагноз невроз из-за смерти подруги. Несколько раз она лежала в психиатрической клинике.

Светлану нашли в той же одежде, в которой она ушла из дома. Фото: предоставлено родственниками.

Последний раз Светлану видели в пять часов возле магазина «Магнит». В городе ее многие знают, так как она долгое время работала в детском саду «Дельфинчик».

А уже сегодня полицейские нашли женщину в металлической бочке возле садового домика, который принадлежит ее родителям.

- Пропавшая была в той же самой одежде, в которой она ушла последний раз из дома. В том числе в черном зимнем пуховике. Внешних признаков насильственной смерти сыщики не обнаружили. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили несколько пустых пачек из под таблеток, - уточнил руководитель пресс-службы областного полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Валерий Горелых добавил, что о точной причине смерти эксперты сообщат в ходе судебно-медицинского исследования.

25 ноября Светлане должно было исполниться 35 лет.