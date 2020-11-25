Проект будет запущен на частные средства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге идет подготовка к запуску нового производства аппаратов искусственной вентиляции легких. Завод будет работать на площадке офисного здания на Бажова, 33, что рядом с Кировским судом.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, запуск производства намечен на второй квартал 2021 года.

- В рамках проекта предусматривается расширение линейки выпускаемой обществом продукции, которая востребована медицинскими учреждениями региона в связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением COVID-19, – заявили в департаменте.

Офисное здание, в котором откроется производство. Фото: проектная документация

По информации из документов общественных обсуждений на сайте администрации города следует, что в месяц на заводе будут производить 250 аппаратов ИВЛ. На предприятии будут задействованы 252 человека, работающие посменно.

Примечательно, что на окраине города действует «Уральский приборостроительный завод», который, в частности, производит аппараты «Авента-М». Весной этого года вокруг предприятия разгорелся скандал, когда стало известно, что выпущенные там аппараты могли стать причиной пожаров в больницах Санкт-Петербурга и Москвы.

ОФИЦИАЛЬНО

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 44 384. По данным на 25 ноября, состояние 569 госпитализированных оценивается как тяжелое, из них 214 – на аппаратах ИВЛ.

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