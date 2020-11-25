Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 25 ноября 2020 года

Город спасается от коронавируса масками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 388 новых случаев заболевания коронавирусом. 237 случаев приходится на уральскую столицу.

Остальные случаи COVID-19 подтверждены у жителей Кировграда, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пелыма, Серова, Асбеста, Бисерти, Березовского, Нижних Серег, Карпинска и других населенных пунктов Свердловской области.

Фото6 оперативный штаб Свердловской области

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии по официальным данным составляет 44 384 человека, из них 36 580 человек полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписан 401 пациент.

На сегодняшний день состояние 569 человек оценивается как тяжелое, 334 из них размещены в палатах реанимации, 214 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 25 ноября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Также за прошедшие сутки официально подтверждены 10 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 980 человек.

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