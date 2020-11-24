Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Трагедией едва не обернулась семейная ссора на севере Свердловской области. 23 ноября в городе Волчанск, что под Краснотурьинском, мужчина поджег дом, в котором находилась его жена, теща и 11-летний сын.

Как рассказали в СУ СКР региона, глава семьи разругался с матерью супруги и разлил бензин, а после поджег его горящей берестой. Все четверо получили ожоги, а мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали на вертолете в больницу Екатеринбурга. В МЧС отметили, что пожарные надели на ребенка маску дыхательного аппарата и на руках вынесли из дома.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом».

- В результате возникшего возгорания ожоги и отравление продуктами горения получили все четверо граждан, находившихся в доме. Их жизни были спасены благодаря профессиональным действиям сотрудников МЧС, оперативно прибывшим для тушения пожара, - отмечают в СКР.

По словам пресс-секретаря свердловского главка полиции Валерия Горелых, пожар в доме начался с кухни. Всего в семье воспитываются трое сыновей.

- Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, закидывая пламя снегом. В момент ЧП ребенок находился в дальней комнате. Ранее семья в поле зрение ОВД не попадала. Надышавшегося едкого дыма мальчика в тяжелом состоянии доставили на вертолете в Екатеринбургскую детскую больницу № 9 для оказания более квалифицированной медицинской помощи, - отметил полковник Горелых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тамбовчанина, который пытался сжечь дом со своей семьей, посадили под арест (подробнее)

Саратовец сжег в своем доме мать, отца и жену. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы (подробнее)