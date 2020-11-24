Полиция обещает миллион за информацию об убийце матери и ее дочки-школьницы в Нижнем Тагиле

Маму с дочкой жестоко убили на Вагонке. Фото: соцсеть "Вконтакте"

Свердловская полиция продолжает розыск душегуба, который 20 октября 2018 года жестоко расправился с 36-летней женщиной и ее 12-летней дочерью, которые проживали в одной из квартир многоэтажки по Ленинградскому проспекту на Вагонке в Нижнем Тагиле.

По словам руководителя пресс-службы свердловского полицейского Главка МВД полковника Валерия Горелых, к совершению двойного убийства может быть причастен мужчина славянской внешности 30-35 лет среднего телосложения с вытянутым лицом ростом около 170 сантиметров. На его руки есть татуировка в виде восходящего солнца. В день совершения преступления убийца был одет в темную куртку и вязаную шапку.

Фоторобот предполагаемого убийцы. Фото предоставлено полковником Валерием Горелых

Убив женщину и ее дочь-школьницу, душегуб взял в квартире ноутбук «Lenovo G-580» черного цвета и планшет «Samsung SM-T210».

Полиция продолжает розыск изверга, и обещает за помощь в установлении его личности 1 миллион рублей, а также конфиденциальность. Информацию можно передать по телефону 8 343 358 71 61.