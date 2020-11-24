Свердловский минздрав опубликовал список лекарств для лечения COVID-19 на дому

Антибиотики врачи выписывают только в случае среднетяжелого течения заболевания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский минзрав подписал приказ, в котором обозначил рекомендованные схемы лечения коронавируса на дому. В документе прописаны названия лекарств и их дозировка в соответствии с течением болезни заболевшего – легким или среднетяжелым.

Согласно схемам, заразившимся COVID-19 врачи должны назначать противовирусные препараты, препараты интерферона (в виде капель в нос), парацетамол, а также препараты, препятствующие тромбообразованию. В случае среднетяжелого течения заболевания к основной терапии добавляются антибиотики.

Некоторым заболевшим в том числе будут выдавать препарат фавипиравир. Таблетки на основе этого вещества, в аптеках Екатеринбурга стоят более 5 тысяч рублей. Это один из самых дорогих препаратов для лечения коронавируса. А вот триазавирина, который производят на Урале и который нередко назначают в поликлиниках, в этом списке нет.

Фото: скриншот приказа

Фото: скриншот приказа

Фото: скриншот приказа

Важно, что лекарства назначаются и выдаются только после консультации с врачом. Пациенты будут получать препараты из списка при обследовании в амбулаторном КТ-центре. Также медики могут принести их во время визита на дом. При этом бессимптомным пациентам лекарственное обеспечение не полагается.

Отметим, чтобы лечиться на дому, жители Свердловской области должны подписывать согласие. Медики при этом должны ежедневно узнавать о здоровье таких пациентов. А заболевший при этом должен соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней. На вторые, четвертые и шестые сутки ему проведут телемедицинскую консультацию, а об ухудшении состояния он сможет сообщить в любое время.

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