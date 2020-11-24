Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 ноября 2020 года

Большая часть жителей Екатеринбурга передвигается вне дома в масках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 384 новых случаев заражения COVID-19. Большая часть из них (273) приходится на жителей уральской столицы.

Также новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в Ирбите, Красноуральске, Качканаре, Нижнем Тагиле, Полевском, Реже, Березовском и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 24 ноября 2020 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии на сегодняшний день составляет 43 996 человек. Из них 36 179 человек полностью справились с болезнью. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 387 человек.

На сегодняшний день состояние 554 пациентов больниц остается тяжелым, 320 из них размещены в палатах реанимации, 213 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: Оперативный штаб Свердловской области

Также за сутки подтверждено 9 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале на данный момент составляет 970 человек.

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