Ожидается, что в 2021 году в школы пойдет порядка 21 500 первоклашек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Екатеринбурге кампания по зачислению первоклашек начнется на два месяца позже обычного – с 1 апреля. Но теперь родителей ждет приятный сюрприз, так как увеличится количество способов подать заявления.

Привычные варианты также будут действительны: письменные обращения в школу, МФЦ, ЦМУ и заявление через Госуслуги. В числе новых будут заявления через электронную почту образовательной организации и через оператора почтовой связи.

Традиционно первый этап с 1 апреля по 30 июня отдадут под зачисление по прописке и льготников.

Второй этап продлится с 6 июля по 5 сентября – в это время будут записывать всех желающих на свободные места. Однако в мэрии не скрывают, что не всем хватит мест в школах по прописке.

- Часть семей получит уведомление об отказе. Им будут предлагать места в школах неподалеку от места проживания, - пояснила замначальника департамента образования Елена Кречетова.

Ожидается, что в 2021 году в школы уральской столицы пойдут 21 500 первоклашек. Этот показатель примерно такой же, что и в 2019 и 2020 годах.