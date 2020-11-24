На одежде ребенка не нашли биологических следов Фото: Артем КИЛЬКИН

Городской суд Березовского вынес приговор 40-летнему журналисту из Екатеринбурга Максиму Фадейкову, которого обвиняли в домогательствах к 9-летней девочке. По версии следствия, инцидент произошел в августе прошлого года на даче друзей Фадейкова.

Примечательно, что в тот день отец девочки находился на участке, но в ходе разбирательств не стал свидетельствовать против Максима. Сама же школьница рассказала о преступлении матери лишь на следующий день, после чего Фадейкова арестовали.

- Все уголовное дело строится исключительно на показаниях ребенка, а также психолого-психиатрической экспертизы, согласно которой она не склонна к выдумкам, - рассказал «Комсомолке» адвокат Роман Бикбулатов. – Все те, кто был на даче в тот момент, подтверждают, что Максим был все время с ними. Но за исключением небольшого отрезка времени, за который в принципе нельзя что-то успеть сделать.

Несмотря на показания свидетелей, избежать наказания Фадейкову не удалось. Его признали виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

- Максиму Фадейкову назначено 14 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить 450 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшей, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что весной прошлого года в Екатеринбурге вынесли приговор по резонансному делу фитнес-тренера Алексея Сушко. Мужчину обвинили в педофилии после того, как он посидел на диване с девочкой. Следствие посчитало, что Алексей умышленно мастурбировал на глазах у ребенка.