На удаленке люди скучают по большим мониторам, а в офисы возвращаются за ежедневниками и гарнитурами

Опрос показал, что чаще всего людям не хватает больших офисных мониторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поставщик профессиональных коммуникационных решений для бизнеса «Манго Телеком» опросил менеджеров российских компаний и выяснил, недостаток каких офисных условий ощущается на удаленке сильнее всего.

В числе других профессиональных сервисов «Манго Телеком» предлагает инструментарий для организации дистанционной работы. Опрос проводился в интерфейсе системы управления инвентарем бизнес-телефонии MANGO OFFICE, то есть участие в нем могли принять лишь реально работающие специалисты. В качестве ответов можно было указать одновременно несколько предложенных вариантов или вписать свой.

Оказалось, чаще всего людям не хватает больших офисных мониторов. С этим утверждением согласилась четверть респондентов. При этом 14% хотели бы получить домой не только монитор, а компьютер целиком. 22% привыкли к документам на бумаге и страдают из-за отсутствия принтера, столько же вспомнили удобное рабочее кресло. По кофемашине скучают 18% опрошенных, флипчарта или доски с маркерами не хватает 6%.

На вопрос «Что вы забрали домой с рабочего места?» без малого треть респондентов ответили «Ежедневник». Каждый пятый привез из офиса гарнитуру или наушники, 14% отсоединили мышь, 12% не смогли обойтись без калькулятора. Компьютер или другую серьезную оргтехнику с работы удалось получить лишь 8% участников исследования.

Отдельным блоком идут личные вещи, которые люди не смогли или не захотели оставлять в пустующем офисе: зарядные устройства для телефонов (12%), кружки (7%), одежда или обувь (7%), декоративные растения (6%).

— Надеемся, результаты этого исследования помогут работодателям лучше понять потребности сотрудников и по возможности сделать дистанционную работу комфортнее, — добавляют аналитики «Манго Телеком».

Ранее эксперты «Манго Телеком» выяснили, что после работы на удаленке лишь треть российских менеджеров мечтает поскорее вернуться в офисы.