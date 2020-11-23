20 ноября защитные экраны в такси стали носить рекомендательный характер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таксопарки свердловской области требуют от министра транспорта региона возместить убытки, понесенные на установках защитных экранов. Еще в конце октября их сделали обязательными для перевозчиков, но в последних правках указа губернатора стали носить рекомендательный характер.

Представитель общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимир Герасименко отметил, что на помощь смогут претендовать лишь легальные таксопарки.

- Всего в Свердловской области зарегистрировано 4 600 таксомоторных компаний, но добросовестно установили экраны не более 40% из них, - рассказывает «КП» Владимир Герасименко. - Средняя стоимость одного экрана порядка 1500 рублей. То есть для бюджета региона издержки будут в пределах трех миллионов рублей. Речь идет о помощи только легальным перевозчикам, имеющим разрешение на осуществление деятельности от министерства транспорта.

Письмо министру транспорта Свердловской области. Фото: Владимир Герасименко

Кроме этого Василия Старкова просят на период пандемии отменить пошлину за выдачу разрешения на работу. Сейчас она составляет 3 750 рублей за один автомобиль – это самый высокий показатель по стране.

- Большинства таксопарков берут автомобили в лизинг. Представим, что заключают договор на 100 машин. Таким образом, перевозчик должен заплатить почти четыре миллиона только для того, чтобы начать работать. С подобной просьбой уже обращались к губернатору ЯНАО, он отменил пошлину, - добавил Владимир Герасименко.

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