Потерпевший уже написал заявление в полицию. Фото: предоставлено героем публикации

В Екатеринбурге полиции предстоит разобраться в конфликте который произошел вечером 21 ноября на третьем этаже «Гринвича». По словам 18-летнего Максима, его избила толпа южан. Все произошло у фуд-корта, когда к его девушке и ее сестре начали приставать незнакомые парни.

Максим заступился и был моментально избит. Часть потасовки попала на камеры видеонаблюдения.

- Я повернулся и сказал им чтоб они отстали. Без наезда и без мата! Мы пошли дальше, а они погнались за нами, начали меня бить всей толпой. Их было 7-10 человек. Охранник увидел это и ушел в туалет. Драка происходила напротив ресторана «РыбаLove», но и там никто не нажал на тревожную кнопку. Мне разбили губу, на лице синяки. Когда они увидели, что моя девушка их фотографирует, то переключились на нее, замахнулись чтобы ударить, но она увернулась, - рассказал «КП» потерпевший.

Сразу после драки Максим написал заявление в полицию.

- По предварительной информации, конфликт носил бытовой характер. В настоящее время полиция устанавливает всех участников инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-группе УМВД города.