«Ротор» впервые набрал очки после игры на своем поле. Фото: ФК «Урал»

В Волгограде завершился матч 15 тура чемпионата России по футболу между «Ротором» и «Уралом». Встреча представителей второй части турнирной таблицы завершилась безголовой ничьей, хотя в концовке игры гости были ближе к тому, чтобы увезти три очка.

В следующем туре «Урал» примет «Сочи», а «Ротор» сыграет на выезде со «Спартаком». Фото: ФК «Урал»

В первом тайме преимущество было на стороне «Ротора», хозяева дважды угрожали воротам Ильи Помазуна, но удары не застали врасплох голкипера «Урала». Из опасных моментов у гостей запомнился лишь удар головой Павла Погребняка, но мяч пролетел рядом со штангой.

Во второй сорокапятиминутке сложилось полное впечатление, что команды уже согласны на ничью. Однако, под занавес матча екатеринбуржцы все же решились на финальный штурм. На 76-й минуте Андрей Панюков сменил Погребняка, но запомнился на поле лишь запоротым моментом. После навеса с правого фланга нападающий пробил головой прямо во вратаря Йосипа Чондрича, мяч был отбил перед собой, но Панюков с нескольких метров пробил в штангу.

Лучшим игроком мачта был признан центральный защитник «Урала» Владимир Рыков. Фото: ФК «Урал»

Добравшись до «экватора» чемпионата «Урал» завис на 11-й строчке с 16 очками. У «Ротора» же дела обстоят хуже – восемь очков и предпоследняя строчка в таблице. В следующем туре «Урал» примет «Сочи», а «Ротор» сыграет на выезде со «Спартаком»