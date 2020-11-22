За сутки подтвердилась смерть еще восьми пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Свердловской области выявили 385 случаев COVID-19, из них 185 – в Екатеринбурге. Таким образом, число заболевших в регионе достигло 43 223.

- Состояние 548 госпитализированных оценивается как тяжелое, 316 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 220 – на аппаратах ИВЛ, - сообщили в региональном оперштабе.

Выписано 387 человек. Общее число выписанных достигло 35 398. Зарегистрировано 8 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 951.

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