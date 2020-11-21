Также зафиксировано 10 смертельных случаев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области побит рекорд по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19. За 20 ноября в регионе коронавирус выявили у 378 человек. Больше всего новых больных среди жителей Екатеринбурга (+172).

- Состояние 530 госпитализированных оценивается как тяжелое, 318 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 214 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в регионе достигло 42 838.

За минувшие сутки из больниц были выписаны 382 человека. Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, достигло 35011.

Также за минувшие сутки зафиксировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 943.

Недавно заместитель губернатора Павел Кревов заявил, что ситуация с коронавирусом в Свердловской области стабилизировалась.

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