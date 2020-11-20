Технологии важны, но главное - внимание к человеку: в Екатеринбурге стартовала работа нового головного офиса банка «Открытие»

Новое здание головного офиса банка "Открытие" расположилось на берегу Исети в тихом центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на живописной набережной реки Исеть 19 ноября открылся головной офис свердловского отделения банка «Открытие», площадью около 3 000 квадратных метров, который станет точкой притяжения для клиентов не только из-за своего удачного расположения, но и за счет уникального подхода к клиентам.

- Слоган нашего банка: в жизни всегда есть место открытию. Сегодня мы его демонстрируем на практике. Во время пандемии очень важно, чтобы отделение банка было тем местом, где комфортно и сотрудникам, и клиентам. Пандемия закончится, а эта точка притяжения останется, - сказал на открытии головного офиса президент - председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов. – Мы уверены, что этот просторный и светлый офис станет местом, где будет комфортно размещать и занимать средства, совершать сделки, местом, где люди будут чувствовать себя как дома.

На открытие головного офиса в Екатеринбурге приехал президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, банк «Открытие» - давний и надежный партнер региона фактически по всем направлениям.

- Новое дополнительное соглашение о сотрудничестве, которое 19 ноября 2020 года заключили президент – председатель правления банка Михаил Задорнов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, позволит расширить линейку продуктов, которые предлагает банк «Открытие». Это касается применения механизмов государственно-частного партнерства при строительстве объектов социальной инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса, - рассказывает Алексей Орлов.

Для физических и юридических лиц работают несколько окон. Все требования безопасности соблюдаются неукоснительно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы живем в непростой период, поэтому в работе головного офиса банка акцент сделан на трех принципах: безопасность, оперативность и комфорт, которые легли в основу головного отделения банка «Открытие» по адресу: Екатеринбург, улица Карла Маркса, 1А.

Итак, отправляемся в экскурсию по новому отделению.

В фойе нового здания клиент попадает в теплую «Зону 24» - это помещение, которое открыто круглосуточно. Здесь работают четыре банкомата с функциями приема и выдачи наличных средств, пополнения счета, оплаты коммунальных услуг, смены пин-кода и других.

Информацию клиент может получить в электронном виде, либо уточнить ее у сотрудниц банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все банкоматы бесконтактные, поэтому не обязательно носить с собой банковскую карту. Достаточно приложить телефон и все операции станут доступны, - рассказывает заместитель управляющего банка «Открытие» по розничному бизнесу в Екатеринбурге Ирина Чекмарева. - В зоне офиса есть еще два банкомата.

Обслуживание клиентов проходит в порядке электронной очереди – это позволяет экономить время гостей банка: берете талон, после чего вас приглашает специалист. Рядом с автоматом выдачи талонов расположено электронное табло с информацией о банке «Открытие», нормативными документами, возможностью оставить замечания и пожелания, а также сведениями о ближайших банкоматах и отделениях.

В жизни всегда есть место открытию - таков девиз банка "Открытие" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом расположен детский уголок с большим устройством с интеллектуальными играми. Идем дальше и попадаем в просторный зал обслуживания клиентов. Здесь есть пять рабочих мест для обслуживания физических лиц, три окна обслуживания малого и среднего бизнеса и два окна для корпоративных клиентов.

Есть здесь и место для работы представителя компании «Открытие. Брокер», где клиент может совершать любые брокерские операции и получить профессиональную консультацию. Также в зале работают два персональных менеджера для вип-клиентов и два кассы. Все рабочие места оснащены зарядниками для смартфонов, которыми могут воспользоваться клиенты.