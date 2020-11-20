Школьникам в Свердловской области продлили дистанционное образование до 28 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вновь продлили дистанционное обучение для школьников. Первоначально ученики 6-10 классов должны были вернуться в школы 21 ноября. Теперь их выход отложили еще на неделю - до 28 ноября. Соответствующие поправки в указ о режиме повышенной готовности в связи с COVID-19 внес губернатор региона Евгений Куйвашев.

Помимо этого в документе продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также для тех у кого есть хронические заболевания. То есть для тех, кто находится в группе риска. Новый срок – до 7 декабря.

Еще одна поправка касается таксистов. Нашумевшее правило о том, что таксисты должны установить в автомобиле защитные экраны или зонирующие перегородки теперь не обязательно. «Это норма, носящая рекомендательный характер» говорится в документе.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области и вступит в силу с 21 ноября.

По данным на 20 ноября, в регионе выявлено 372 случая новой коронавирусной инфекции. На данный момент состояние 458 госпитализированных оценивается, как тяжелое, 307 из них находятся в реанимационных отделениях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

42 460 человек - зарегистрированы с заболеванием новая коронавирусная инфекция с начала пандемии.

34 629 человек - общее число выписанных.

933 человек - общее число летальных случаев

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