Стоит ли вкладывать деньги в российский фондовый рынок и его «голубые» фишки?

Инвестор и предприниматель Андрей Попов продолжает делиться своим личным опытом. Фото: Юлия Абрамова

Инвестор и предприниматель Андрей Попов продолжает делиться своим личным опытом, как можно заработать в нестабильном 2020 году

Наш рынок неоднозначен для инвесторов по своей структуре. У нас есть такие же «голубые фишки» (максимально ликвидные акции) как и в США: это «Сбер», «Лукойл», «Газпром», «Норникель», «МТС» и не только. Давайте разберем 5 хрестоматийных преимуществ «голубых» фишек и соотнесем их с реальностью нашего рынка.

«На динамику акций влияет фундаментальные показатели бизнеса, а не спекулянты» - я в корне не согласен. Цены давно оторвались от своих фундаментальных показателей. Существует очень много розничных инвесторов, спекулянтов, роботизированной торговли. И именно с этим связан этот отрыв. Если ты покупаешь акции из «голубых» фишек, это не означает, что они верно оценены рынком. Хороший пример – акции компании Tesla, которые не имеют ничего общего с фундаментальным анализом.

«Высокая ликвидность» акций «голубых фишек». Соглашусь. Если ты хочешь в моменте продать акции «Сбера», то есть большая вероятность того, что вам легко удастся найти покупателя по сравнению с бумагами «второго эшелона».

«Устойчивость к экономическим потрясениям» - здесь я также не согласен. Давайте вспомним, что происходило в 2008-2009 годах, в 2016-м, в начале 2020-го, и мы увидим, насколько теория отличается от практики.

«Надежность». Надежность – это относительное понятие. Надежный относительно чего? Относительно акций, которые не являются голубыми? Безусловно. Но опять же мы видели разные ситуации.

«Высокие дивиденды» - я опять же не согласен. Сейчас мы видим, как многие компании, исправно платившие дивиденды в прошлом, заметно их сокращают сейчас, либо вовсе отменяют.

Поэтому, о какой стабильности мы говорим? Российский рынок как раз отличается своей нестабильность. Поэтому говорить о прогнозах не имеет смысла.

Можно ли вложиться в какие-то акции, чтобы наши дети получали с них прибыль? Или в принципе сейчас нет таких компаний ни на российском, ни на мировом рынке?

Такие компании есть. Сейчас приведу пример.

Более 3 лет назад я приобрел акции компании «Норильский никель». Я их покупал по цене чуть больше 9000 рублей за 1 акцию. Сейчас они выросли более, чем в 2 раза. Это хорошая история роста. Плюс они показали неплохую дивидендную доходность. Если я сейчас буду учитывать доходность на цену покупки, то моя дивидендная доходность, которые я получаю, превышают 24% годовых.

В данном случае я рассматриваю такого рода инвестиции в российские акции денежного потока как альтернативу вложениям в недвижимость.