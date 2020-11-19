«Выкачивают деньги из бюджета»: уральский депутат предложил заставить безработных отрабатывать пособия

Владимир Крицкий считает, что у официального безработного нет мотивации работать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Городской думы Екатеринбурга, крупный застройщик Владимир Крицкий выступил с предложением обязать горожан, которые получают из бюджета пособия по безработице, отрабатывать их. С такой инициативой народный избранник выступил на совместном заседании думских комиссий по бюджету и экономическому развитию.

- Я не понимаю, почему все страны мира заставляют безработных работать, а мы платим им пособия, повышаем их, но обязанности работать у них не наступает. Приходит человек и спрашивает, есть ли на заводе работа учителем? Нет, тогда поставьте штамп. Это просто выкачивание денег из бюджета, - заявил на заседании Владимир Крицкий.

По словам депутата, безработных нужно отправлять на общественные работы. В качестве примера Крицкий привел свою крупную строительную компанию, куда люди в основном приходят самостоятельно трудоустраиваться, а с биржи труда кадры практически не поступают.

Предложение Крицкого взяли на заметку Фото: Алексей БУЛАТОВ

К слову, администрация города Екатеринбурга взяли это предложение в работу, пока его просто обсудят более детально. По словам руководителя экономического департамента мэрии Алексея Прядеина, эта проблема действительно актуальна для Екатеринбурга: совсем недавно город закупил 58 новых автобусов для выпуска на городские рейсы, однако специалистов для их обслуживания найти не удается.

- Никто не хочет идти на эту работу, - констатировал представитель администрации уральской столицы.

Отметим, что число зарегистрированных безработных в свердловской службе занятости в период пандемии коронавируса резко выросло из-за того, что пособия повысили. Из тех денег, которые в бюджет заплатили работающие налогоплательщики, на пособия безработным в Свердловской области потратили 5,7 миллиарда рублей.