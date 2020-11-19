Уральские буддисты отказались съезжать с горы Качканар и могут сорвать работу двух предприятий

Раньше обитель называлась «Шад Тчуп Линг», а нынче «Шедруб Линг» или «Путь будды» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спор вокруг единственного на Урале буддийского монастыря длится уже больше двенадцати лет. С одной стороны – это так называемые уральские буддисты во главе со своим наставником Михаилом Санниковым. С другой -власти Свердловской области и руководство предприятия Качканарского горно-обогатительного комбината. Община построила свою обитель, которая раньше называлась «Шад Тчуп Линг», а нынче «Шедруб Линг» или «Путь будды» (они постоянно меняют названия), на горе Качканар без всяческих на то разрешений. А между тем под постройками находятся залежи титаномагниевых руд. По закону РФ о недрах селиться на месторождениях полезных ископаемых запрещено, соответственно, есть судебное решение о том, что постройки незаконны и подлежат сносу. Из-за оккупации общиной земли в зоне месторождения промышленники не могут начать его разработку.

Местные отшельники поклоняются собственным идолам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СЛОВО ТАК И НЕ СДЕРЖАЛИ

Чуть больше месяца назад вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько объявил, что в деле вокруг горы Качканар и буддистской общины «Шедруб Линг» поставлена точка. Мол, сторонам удалось прийти к обоюдному соглашению. И теперь жители монастыря смогут продолжить свою деятельность, не мешая законным работам на месторождении, которые предусматривают взрывы породы для добычи руды.

- Мы утвердили график посещения культового сооружения представителями общины. Находиться там можно будет строго в определенные дни. В другое же время это делать будет попросту небезопасно, что мы и закрепили сегодняшним соглашением, - говорится в заявлении Сергея Бидонько от 12 октября 2020 года.

Казалось, что теперь все в прямом смысле слова могут быть счастливы. Более того по информации «КП», на обустройство и проживание общины в поселке Косья, где у нее уже имеется жилье, было выделено 26 миллионов рублей. Но не прошло и шести недель, как представители «Шедруб Линг» объявили о расторжении всех договоренностей. Вице-губернатору пришлось созывать экстренное совещание. Вместе с мэрами Качканара и Нижней Туры заново стали разбираться, что же буддистам неугодно на этот раз.

Основатекль общины Михаил Санников или лама Докшит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По большому счету, к основателю монастыря Михаилу Санникову была одна претензия. Согласно договору, он и его последователи должны были покинуть гору до 1 ноября. Покидали ли они его именно 1 ноября – никому неизвестно, но судя по количеству и датам посещений, так называемые буддисты неустанно присутствуют в своем «месте силы».

- От Санникова звучали претензии, что не обустроена дорога, что ему не вовремя выделена земля в Косье, - рассказывает источник «КП», знакомый с ситуацией. - Мэр Нижней Туры Алексей Стасенок сказал, что дорогу на гору отсыпали, проблем с проходом там нет. Что касается передачи земель, то ее действительно выделили с задержкой. Однако сами буддисты затянули срок подачи заявления на выделение земли, кроме того, земля выделялась не для проживания, а для строительства храма, жилые дома для проживания в Косье у общины уже имеются. Ничего не мешало и не мешает сейчас общине съехать с горы

- Компания и правительство области полностью выполнили все взятые на себя по соглашению обязательства, - говорят в пресс-службе компании ЕВРАЗ. – Также компания неоднократно предлагала жителям общины взять на хранение имущество, однако те дважды отказывались. Правительством области общине выделена земля в Косье для строительства храмового комплекса, при содействии администрации Нижней Туры отсыпана дорога, ведущая к постройкам. Жители общины в свою очередь продолжают незаконно жить на месторождении железной руды и не выполнили условия соглашения о переезде с горы с 1 ноября 2020 года.

Горные работы на Качканарском месторождении являются ключевой задачей сразу для двух предприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером после совещания некий Василий Абузаров размещает в Фейсбуке и во ВКонтакте посты с недостоверной информацией о том, что ЕВРАЗ принял решение расторгнуть соглашение. Возникает вопрос, кто этот человек, захвативший, по сути, страницу в ВК и говорящий «мы» от имени общины? Официальных заявлений и комментариев общины нет, Михаил Санников и Семен Загородний молчат. Журналисты цитируют пост человека с неясным статусом, который на своей странице в соцсетях относит себя к другому религиозному направлению, именуемому в его профиле ВК, в разделе «Мировоззрение», как пастафарианство (Церковь Летающего Макаронного Монстра).

Если верить этому посту, буддисты больше не хотят садиться за стол переговоров. Отныне собираются вести диалог путем открытой переписки

- Это поможет исключить устные обещания и угрозы из диалога. Мы продолжим искать способы сохранения религиозных объектов «Шедруб Линга» и будем дальше вести свою уставную деятельность в поселке Косья, - говорится в заявлении общины.

«ДЕРЖАТ В ЗАЛОЖНИКАХ» СРАЗУ ДВА ГОРОДА

На сегодняшний день ситуация вновь доведена до очередного ультиматума. Но у вице-губернатора уже просто не оставалось выбора.

- Вы заставляете вернуться к решению судебных приставов, согласно которому все хозяйственные постройки подлежат сносу, - был вынужден заявить Сергей Бидонько на прошедшем накануне заседании.

Горные работы на Качканарском месторождении являются ключевой задачей сразу для двух предприятий - местного горно-обогатительного комбината и Нижнетагильского металлургического комбината. Первые взрывы были запланированы на конец октября, затем их пришлось перенести на 26 ноября. Но и эта дата, по всей видимости, не станет точкой отсчета.

Не редки случаи, когда после похода на гору Качканар у туристов складывается ощущение, что они побывали в лагере для отшельников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении последних лет жители горы сетуют на то, что их хотят выгнать, а монастырь сравнять с землей. Вот только о том, что они сами десятилетиями нарушают закон, предпочитают умалчивать. Ведь мало кто знает - у официально зарегистрированных месторождений запрещены любые застройки. Это опасно для жизни.

- Перенести границы карьера невозможно, так как государство выдало лицензию на отработку нового месторождения ЕВРАЗу на конкурсной основе и одно из требований закона о недрах – добыть все разведанные полезные ископаемые, - объясняют в пресс-службе компании. – Нарушение данного требования чревато отзывом лицензии, и в конечном итоге ставит под сомнение целесообразность разработки СКМ и перспективу развития города Качканара в целом – а это судьбы около 50 тысяч человек. Застройка на горе Качканар признана судом незаконной еще в 2014 году.

К слову, в 2017 году «Государственный музей истории религии» провел экспертизу, в результате которой признал «Шедруб Линг» сектой. Об этом писал Znak.com. Кроме того, не редки случаи, когда после похода на гору Качканар у туристов складывается ощущение, что они побывали в лагере для отшельников. Если разобраться, там крайне мало постоянных жителей, а критериев для отбора в общину практически нет. Главное – чтобы человек приносил пользу по хозяйству. Это конечно хорошо, но чем тогда это отличается от трудового лагеря? Разумеется, помимо того, что туда попадают на добровольной основе.