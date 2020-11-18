Подростки познакомились за три месяца до трагедии. Фото: страницы Дмитрия и Екатерины во "Вконтакте"

На Урале семья несовершеннолетней девушки обвинила 13-летнего школьника в ее убийстве. Родственники 16-летней Кати уверены, что не по годам развитый подросток утопил хрупкую школьницу во время купания на карьере.

Семья добивается, чтобы по факту случившегося завели уголовное дело. Но следователи в гибели девочки криминала не видят.

ПРЕДЛАГАЛ ВСТРЕЧАТЬСЯ

Трагический случай произошел 10 июня 2020 года в Каменске-Уральском. В тот день Катя с подругами отправилась на карьер, но купаться не стала.

- Катя не умела плавать, так как была инвалидом по зрению, и никогда в жизни сама бы не зашла в воду, - рассказывает «КП-Екатеринбург» тетя погибшей Яна Мальцева. - В тот день она ходила в одежде вдоль берега, а пьяный Дмитрий схватил ее и затащил в воду - на глубину. Катя кричала, просила о помощи, но никто из многочисленных людей, присутствующих на этом карьере, не остановил его.

Она рассказала, что Катя была знакома с 13-летним подростком.

- Они познакомились за два месяца до трагедии. Дмитрий приезжал к ней на велосипеде, звал гулять, даже предлагал встречаться, - вспоминает Яна.

Мама Кати в день трагедии была в роддоме. Туда женщину увезли с ложными схватками. Мать словно почувствовала, что с дочкой что-то случилось. Она начала звонить Кате на телефон. Трубку долго никто не брал.

В тот день вместе с Катей на карьере был и ее 11-летний брат. После того, как девочка ушла под воду он на велосипеде отправился домой. Там он рассказал родителям о произошедшем. Взрослые обратились в МЧС, но к тому моменту было уже поздно.

Спасателям лишь спустя час удалось найти тело девушки в карьере.

«ПОДРОСТКИ ПИЛИ АЛКОГОЛЬ И В ШУТКУ ДРУГ ДРУГА ТОПИЛИ»

Яна разговаривали с многочисленными очевидцами трагедии (переписка с ними есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.). После общения с ними родные погибшей пришли к выводу, что виновником смерти Кати стал 13-летний Дмитрий.

- Дмитрий очень рослый мальчик, несмотря на свой возраст, а рост Кати был всего лишь 134 см. Он взял ее за шею и потащил в воду. Потом взял на руки и понес на глубину. Но в в какой-то момент оступился и сам начал тонуть. Катя пыталась оказать ему сопротивление, но силы были неравны, - вздыхает тетя погибшей. - У нас есть множество свидетелей, кто видел, как он тащил Катю, и как она кричала. Но следователь не посчитал нужным даже опросить их.

Одна из свидетельниц ЧП вспоминает о большой компании подростков, которые курили и пили алкоголь на берегу карьера, а еще они в шутку пытались друг друга топить.

- Примерно за час до того, как приехала МЧС, эти подростки резко ушли. Прямо резко. Со словами, что больше они на это место никогда не вернутся. Сначала пляж покинули примерно шесть подростов, а потом ушли и другие. Всего их было человек 20, - рассказывает одна из свидетельниц (аудио-сообщение с этим рассказом есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.).

КАТЯ РАСЦАРАПАЛА ДМИТРИЮ СПИНУ, НО ЭКСПЕРТИЗУ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ НЕ ДЕЛАЛИ

Яна Мальцева рассказала, что следователь СК, который проводил проверку по факту смерти ее племянницы, опросил только друзей 13-летнего Дмитрия. Те заявили, что парень никого насильно в воду не тянул.

Адвокат семьи погибшей Артем Ставицкий в разговоре с «КП» отмечал, что спина подростка, которого родные Кати считают виновным в ее смерти, в тот день была изрядно расцарапана. Этот факт установили инспекторы ПДН, которые после случившегося осматривали Дмитрия. Но в материалах проверки СК этого не указано.

- Следователь два месяца вводил нас в заблуждение, якобы ждет экспертизу эпителий из под ногтей моей племянницы, чтобы доказать, что была борьба. А потом просто сказал: «Знаете, я забыл ее заказать». Ну похоронили ведь, не будем же теперь проводить эксгумацию тела, - негодует тетя погибшей.

Дмитрий Ставицкий добавил, что проверять подростка на алкоголь или наркотики не стали.

- Медицинского освидетельствования на состояние опьянения подростка – не было. Ее провели только в отношении погибшей девочки, - уточнил адвокат.

Также он добавил, что в тот день у девушки были месячные, поэтому она бы не стала идти купаться. Об этом же говорят и родные погибшей девушки.

Катя была миниатюрной девушкой и не умела плавать. Фото: предоставлено родственниками погибшей

Дмитрий Ставицкий добавил, что поскольку подростку всего лишь 13 лет, то его нельзя привлечь к уголовной ответственности (она в нашей стране наступает с 14-летнего возраста). Правда, если их признают виновными в тяжком преступлении, то их могут отправить в спецшколу закрытого типа.

Следователи уже выносили отказ в возбуждении уголовного дела, но Артему Ставицкому удалось добиться отмены этого решения.

«ЭТО БЫЛ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, А РОДСТВЕННИКИ ПРОСТО ХОТЯТ ПРОПИАРИТЬСЯ»

«Комсомолка» связалась с отцом Дмитрия Александром, чтобы узнать его версию произошедшего.

- Это голословные обвинения против моего сына. Есть дело (речь о доследственной проверке. – Прим. Ред.), которое расследовалось. Там описаны все обстоятельства. Все свидетели. Родственники сейчас могут насочинять все, что угодно. Они на этом просто хотят пропиариться, а может заработать денег! – эмоционально говорит Александр. – Да, я не спорю, произошла трагедия. Гибель ребенка – это огромное горе.

По версии мужчины, его сын вообще не собирался в тот день купаться. Но он встретил компанию подростков, среди которых была и Катя. Те позвали его на карьер и Дмитрий согласился.

- Они купались втроем. С ними был еще один мальчик. Потом он вышел из воды. В тот день его тоже опрашивала полиция, и он ничего подобного не слышал, никаких криков. Как можно с берега увидеть, что происходило в воде? Да и если бы мой сын кого-то затаскивал в воду, неужели его бы никто не остановил? Да его бы избили прямо на месте. Ведь на карьере в тот день было столько народа…

Александр рассказывает, что его сын сам едва не утонул (родные Кати это не отрицают. – Прим. Ред.).

По словам Александра, его сына спасли двое мужчин, которые купались неподалеку.

- Они гуляли по карьеру – воды было где-то по пояс. Они играли, а потом начали проваливаться под воду, так как там очень рыхлый песок. Я сам купался на том карьере, и знаю, что так может быть. Мой сын не умеет плавать, как и та девочка. Они бы никак не смогли самостоятельно добраться до глубины. Песок вышел из под ног и они начали тонуть!

Дмитрий удалил свою страничку в соцсети, так как ему писали угрозы. Фото: страница во "Вконтакте"

«СЫН САМ ЕДВА НЕ УТОНУЛ»

Отец Дмитрий рассказал, что его сын спасся благодаря двум мужчинам, которые купались рядом. Они увидели, что тонут дети и бросились на помощь.

- Один из них схватил ребенка, который был ближе. Это был мой сын, а девочка к тому моменту уже ушла под воду. Они ныряли, пытались ее достать, но не смогли, - говорит Александр. - Это был несчастный случай! И дети каждый год тонули на этом водоеме.

Отец Дмитрия уверяет, что в тот день его сын был трезв и никаких признаков опьянения у парня не было. Хотя Александр не опровергает тот факт, что медицинскую экспертизу на опьянение его сыну не проводили.

По словам Александра, он пытался связаться с мамой погибшей девочки и оставлял свой номер ее соседям, но ему никто не перезвонил (тетя погибшей эту информацию опровергает. – Прим. Ред.).

Александр заявил, что после произошедшего в адрес его сына посыпались угрозы. Из-за них ребенка до начала учебного года даже пришлось увезти из Каменска-Уральского в другой город.

- Я стараюсь не напоминать сыну про этот случай, но нам каждый день пишут угрозы. Говорили, что его хотят зарезать и много чего еще. Угроз было целый вагон! Все это может привести ко второй трагедии. Мы ведь не можем постоянно следить за тем, чтобы в школе на него никто не набросился, - рассказал Александр.

Мы попросили комментарий по поводу трагедии на карьере в пресс-службе регионального Следственного комитета. В ведомстве «КП» ответили так:

- Проверка по данному факту продолжается, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на дачу ситуации объективной правовой оценки. С учетом всех данных будет принято соответствующее процессуальное решение.