Гречкохайп и ковидло: ученые УрФУ составили словарь эпохи COVID-19

Общество своеобразно реагирует на эпоху коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период пандемии в языках разных народов появились новые слова и выражения, связанные с коронавирусом. Ученые-лингвисты Уральского федерального университета вместе с коллегами из Швеции, Финляндии и Испании решили систематизировать новые слова, которые использует народ.

По словам профессора УрФУ Татьяны Ицкович, тема 2020 года - COVID-19 отражена, в том числе, и в лингвистическом аспекте.

- Ученые обращаются к проблеме языкового реагирования на социально-психологическую обстановку, сложившуюся в разных странах в эпоху коронавируса, - рассказывает Ицкович.

Русский язык пополнился несколькими интересными словами, которые сегодня активно используют все слои населения, потому что тема коронавируса касается всех.

Для коммуникации в новых условиях люди придумали новые слова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Карантец, коронавирье, ковидло, гречкохайп, макароновирус, карантэ, маскобесье, вируспруденция, расхламинго, ковигисты, карантье, коронапофигисты и голомордые.

Исследователи из УрФУ говорят, что в период серьезного социального напряжения у русского человека активизируются творческие способности и креатив.

- Языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества. Велик пласт окказиональной лексики, иронически передающей состояние общества, — считает профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева.