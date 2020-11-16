Жители Уралмаша выступили против застройки исторической части района

Историческая часть Уралмаша может значительно измениться. Фото: Яндекс.Карты/peacefulpeople.ru/uralmash

Жители центра Уралмаша выступают против застройки исторической части района, где может появиться новый жилой комплекс с высотками до 29 этажей.

МЭР ПРОТИВ, ПОДЧИНЕННЫЙ - ЗА

Этим летом во время объезда района глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что территорию вокруг площади Уралмаша необходимо сохранить в ее нынешнем варианте.

- Нет. Это место, оно историческое. Здесь вырос весь Уралмаш, он сюда весь придет, если мы начнем ставить вот эти стеклянные высотки. Это не про то, - отреагировал глава Екатеринбурга Высокинский на перспективу многоэтажной застройки.

Летом мэр попробовал защитить Уралмаш Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако осенью на официальном сайте города стартовали общественные обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц 22 Партсъезда - 40-летия Октября – бульвара Культуры - Красных партизан. Именно здесь могут появиться жилые высотки, против которых выступают жители.

Предложения касаемо этого участка от горожан принимали с 30 октября по 16 ноября, сами обсуждения на сайте продлятся до 27 ноября этого года.

Активисты говорят, что этой территории нужно придать особый статус «исторического поселения», что позволит ограничить этажность зданий, изменения экспозиции и силуэт застройки. В этом случае будут сохранены ценные градоформирующие объекты соцгорода Уралмаш.

Информация об общественных слушаниях. Фото: екатеринбург.рф

- Эта историческая застройка - это часть конкурентоспособности Екатеринбурга. По каким тегам знают наш город? Можно долго перечислять, но Уралмаш среди них. Если и когда мы потеряем вот этот образ УЗТМ, потому что картина будет нарушена слишком высокими домами, наверное, и конкурентоспособность Екатеринбурга будет ниже, - говорит проректор по научной и инновационной работе ЕАСИ Лариса Петрова.

Позицию мэрии высказал начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Алексей Храмов.

- Статус «историческое поселение» предполагает консервацию территории как она есть. Получается, что в будущем она не будет развиваться. Мы сейчас много говорим о принципе компактности Екатеринбурга, и мы должны проводить реновацию территорий, которые застроены и используются неэффективно, - говорит Алексей Храмов. – Поэтому мы не хотим, что городу в целом, либо какой-то его части присвоили статус «Историческое поселение».

Однако аргументов за то, что в этом месте строить – опасно, у защитников исторической застройки пока больше.

Схематичное изображение будущей возможной застройки. Фото: peacefulpeople.ru/uralmash

ТАК СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ

- Эта историческая застройка изначально формировались из зданий не выше пяти этажей. Если на ближайших территориях начать возводить большие здания, то возникает миллион проблем, - рассказывает Евгений Бурденков, сотрудник Музея истории Екатеринбурга, историк. – Это разрушение исторического ландшафта. Но всем на это наплевать. Можно оставить 5-6 этажей, но не 29, сделать так, чтобы здание не выпячивало. Иначе исторический ландшафт полностью уничтожается. В этом большая опасность, ведь, построив одно здание, потом возведут второе, третье, полностью уничтожив вид с площади Первой пятилетки.

Также, по словам Евгения Бурденкова, есть сугубо практические вещи.

- Почему они решили построить эти здания именно здесь? Тут, что людей срочно нужно расселять? Или еще какая-то причина? Нужно это объяснить людям. Застройщик ничего не объяснил, - говорит историк.

Евгений Бурденков сомневается, что вместе с новым жилым комплексом в районе появятся новые детские сады, школы, парковки.

- Явно не все в подземном паркинге смогут парковаться. К тому же, стоит задаться вопросом: а коммунальные сети не перегрузятся от новых домов? – заключает Бурденков.

Жительница Уралмаша Ирина Костерина считает, что обновлять район нужно, но делать это надо аккуратно.

- Как жительница этого района, я не против застройки Уралмаша, - говорит Ирина Костерина. – Район старый, он начал застраиваться в 1930-х годах. Он должен развиваться. Как человек, интересующийся архитектурой, общающийся с урбанистами, историками, и просто неравнодушный житель района, я считаю, что нужно сохранить историческое ядро района и этот уникальный ансамбль.

Проект застройки квартала. Фото: peacefulpeople.ru/uralmash

По ее словам, в этом квартале можно строить новое современное комфортное жилье, учитывая необходимость сохранения исторического ландшафта и мнение жителей. Идеальная этажность – от двух до девяти этажей.

Общественные обсуждения о внесении изменений в правила землепользования и застройки, позволяющие застраивать центральную часть Уралмаша высотками, больше 100 метров, продлятся до 27 ноября.

На обозначенном участке ЖК «Есенин» намерено построить одноименное акционерное общество.