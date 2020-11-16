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Общество

Появилось видео спасения одинокого пса из Нижнего Тагила, который провалился под лед на пруду

Четвероногий питомец погнался за птицами по некрепкому льду
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Спасатель вытащил бедного пса из воды за считанные минуты. Фото: КП

Спасатель вытащил бедного пса из воды за считанные минуты. Фото: КП

В минувшую субботу на Городском пруду Нижнего Тагила пришлось развернуть целую спецоперацию по спасению пса, который провалился под лед, погнавшись за птицами.

На это место каждый день приходят семьи с детьми, чтобы покормить уток. Тут же часто бывает и одинокий пес, который живет во дворе дома неподалеку – животное осталось на улице после того, как у него умер хозяин. Жители дома его подкармливают, что пес не умер от голода.

Пришел на берег пруда пес и в этот день – животное погналось за птицами, которые ходили по льду. Но для собаки лед оказался слишком тонкий, и животное провалилось в ледяную воду.

Кто-то из очевидцев стал бросать псу ветки, чтобы он мог зацепиться, кто-то просто охал, а кто-то стал уводить детей подальше. Все-таки страшно смотреть, как бедное животное цепляется за жизнь, то есть за лед скользящими по нему лапами и уходит под воду.

Одна из женщин, бывших в тот момент на берегу пруда, позвонила спасателям. И те отреагировали буквально мгновенно – уже через несколько минут они были у водоема. Один из спасателей пробрался к псу и вытащил его на берег.

Эта история закончилась благополучно – спасенное животное на берегу укутали в теплое одеяло, после чего местная жительница увела пса в родной двор.

Общество: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

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