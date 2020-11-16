Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 16 ноября 2020 года

На медиках сейчас лежит большая ответственность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 341 новый случай заражения COVID-19. Из них 96 - в уральской столице.

Остальные новый случаи коронавируса подтверждены у жителей Артемовского, Ивделя, Ирбита, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Сухого Лога, Бисерти, Ревды, Кировграда, Верхней Пышмы и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заражении на Среднем Урале с начала пандемии достигло 41 012 случаев, из них 33 168 закончились полным выздоровлением. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 346 человек.

В настоящий момент состояние 434 пациентов оценивается как тяжелое, 300 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 196 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 10 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 899 случаев.

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