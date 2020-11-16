Александр Пантыкин и Владимир Шахрин снялись в фильме-воспоминании о создании группы «Чайф»

Фото: Музеи истории Екатеринбурга

Классики свердловского рока композитор Александр Пантыкин и музыкант Владимир Шахрин к 35-летию группы «Чайф» снялись в фильме-воспоминании. В киноленте они показали где все начиналось и рассказали, как записывали первый альбом. Запись проходила на площадке ДК имени Горького, где зародилась группа. Об этом рассказали в Музее истории Екатеринбурга.

- Это красивое историческое здание, но оно не всегда называлось ДК имени Горького. Когда я сюда попал в 1984 году, оно принадлежало домостроительному комбинату, - делится воспоминаниями Владимир Шахрин. - Я работал монтажником в ДСК, нам надо было где-то репетировать, и я придумал, что сделаю кружок строителей-филофонистов. Записались в этот кружок Вадим Кукушкин, Владимир Бегунов и Олег Решетников (первый состав группы «Чайф»). Нам выдали комнатку, на двери которой красовалась надпись ВИА «Песенка». Так мы сначала и назывались.

Фото: Музеи истории Екатеринбурга

Гуляя по первому этажу дома культуры, музыкант вспоминал как «за широмочкой» было «первое хард-рок кафе», где можно было «купить рюмочку и опрокинуть для вдохновения». Также он рассказал том, как впервые познакомился здесь с «солнцем русской драматургии» Николаем Колядой, который играл «Деда Мороза для трезвых и потому грустных строителей». Поделился Владимир Шахрин и воспоминаниями о том, как здесь проходило одно из первых учредительных собраний будущего Свердловского рок-клуба.

- 29 сентября 1985 года на фоне этого ажиотажа группе «Чайф» пришла авантюрная идея. Кого можно было из рок-н-рольного сообщества, мы пригласили сюда: «Давайте придем, выпьем, я покажу вам песни, мы их тут же разучим и запишем. Так девять песен мы здесь и записали в первый альбом, - продолжил Владимир Шахрин.

Первый альбом записывали в комнате №305 на третьем этаже дома культуры. Сейчас там располагается офис. Как рассказал музыкант, здесь была прицеплена в качестве занавески тряпочка и стояла четырехканальная портастудия Ильи Кормильцева.

- Сводилось все на обычный бытовой кассетник Sharp. В углу стояли барабаны. Микрофонов было несколько штук всего, наушники были одни и это была проблема. Чтобы бэк-вокалы петь, ставили колонку. Она тихонько играла, а под нее люди что-то пытались уловить. Слов не знали, но настроение было классное, - делится Владимир Шахрин.

Фото: Музеи истории Екатеринбурга

По словам музыканта, в первую очередь все делали так, чтобы было классно самим. Тогда среди его бэк-вокалистов был и Вячеслав Бутусов.

- Точно помню, что Бутусов очень возбудился на песню «Белая ворона» и с огромным воодушевлением исполнил бэк-вокал. Если честно, сейчас мне очень трудно представить что-то подобное, - рассказывает музыкант.

Как отметили в МИЕ, именно из-за этого альбома в конце 1985 года группа «Чайф» попала в список запрещенных в СССР музыкальных коллективов, а в 1986 году ее участников попросили освободить помещение в ДК имени Горького. Но именно этому месту рок-команда обязана своим названием.

- В этой комнате была кофеварка «Бодрость». Самая обычная, в которую сверху засыпают кофе, капает кипяток и снизу льется жижа. Кофе никакого у нас не было, а был дерьмовенький чай, который продавали в на улице Толмачева в бумажных пачках, - рассказал Шахрин. - Мы засыпали чай вместо кофе, вода капала и получалась бодрящая жижа. Вадик Кукушкин, который любил делать из двух слов одно, тогда сказал, что раз этот чай кайфовый, то будет называться чай-Ф. И мы начал собирать сюда всех на чай-Ф.

Съемка фильма проводилась в рамках проекта «Реставрация концертов», организованного Союзом композиторов при поддержке Фонда президентских грантов и при участии сотрудников Музея истории Екатеринбурга. Саму киноленту покажут в конце года, во время показа реконструкции третьего концерта Свердловского рок-клуба.