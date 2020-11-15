Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 15 ноября 2020 года

Екатеринбург и Свердловская область переживают новый рост заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 333 новых случая заражения коронавирусом, из которых 164 приходятся на столицу Среднего Урала.

Остальные случаи зарегистрированы в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Серове, Ревде, Качканаре, ЗАТО Свободный, Камышлове, Верхней Салде и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число больных COVID-19 в регионе на сегодняшний день по официальным данным составляет 40 671 человек, из которых 32 822 человека полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений выписали 336 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 15 ноября 2020 года. Фото: Яндекс.Covid

Состояние 425 пациентов сейчас оценивается врачами как тяжелое, 295 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 187 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено 7 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло 889 человек.

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