«Избили и отрезали ухо»: на Уралмаше полиция задержала банду разбойников, изувечивших мужчину

Сотрудникам патрульно-постовой службы пришлось влезать в квартиру через окно. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге полиция по горячим следам задержала троих мужчина, которых подозревают в жестоком разбойном нападении на местного жителя. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, криминальная троица не только избила и ограбила мужчину, но и отрезала ему ухо.

Чтобы задержать предполагаемых разбойников силовикам пришлось влезать в окно. Операция по их задержанию попала на запись видеорегистратора, закрепленного на форме одного из полицейских.

Все произошло 12 ноября на Уралмаше. В дежурную часть отдела полиции № 15 обратилась жительница одного из домов на улице Бакинских комиссаров. Она рассказала, что в соседней квартире произошла драка.

Прибывший на место ЧП наряд патрульно-постовой службы по указанному адресу нашел 36-летнего хозяина квартиры. Мужчина был избит. Позже медики диагностируют у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Избитый мужчина рассказал полицейским, что нападавшие похитили из его квартиры сотовый телефон и телевизор.

- Установив очевидцев и детали произошедшего, сотрудники полиции оперативно разыскали квартиру, расположенную на первом этаже в доме номер 18 по улице Донбасской, где и находились подозреваемые, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Но оказалось, что входная дверь в квартиру по неясной причине была залита монтажной пеной. Соседи подозреваемых рассказали полицейским, что обитатели квартиры попадали внутрь через окно. Силовики решили не «изобретать велосипед» и пошли тем же путем.

Момент, когда стражи порядка влезали в окно, попал на запись видеорегистратора.

- В результате умелых действий сотрудников полка патрульно-постовой службы, все злоумышленники были задержаны. В квартире был также обнаружен сотовый телефон потерпевшего. Похищенный телевизор в этот же день был разыскан и изъят участковыми уполномоченными. Оказалось, что налетчики продали его незнакомому гражданину прямо по пути к дому за 2000 рублей, - уточнили в полиции.

Задержанными оказались трое мужчин – 52, 46 и 37 лет. Двое из них в прошлом были судимы за причинение тяжкого вреда здоровью, а третий участник криминального трио был не в ладах с законом из-за уклонения от уплаты алиментов.

В прошлом задержанные были не в ладах с законом. Фото: УМВД по Екатеринбургу

После того, как задержанных доставили в отдел полиции, удалось восстановить полную картину случившегося.

Оказалось, что троица предполагаемых разбойников была знакома с соседкой потерпевшего. Она жила в одной из комнат его квартиры. Со слов соседей, женщина любила, что называется «принимать на грудь». Из-за этого у нее регулярно возникали конфликты с потерпевшим.

- В день совершения преступления, соседка в ходе очередного застолья пожаловалась своим друзьям на своего оппонента. Нетрезвые «кавалеры» решили выяснить отношения с «обидчиком». Явившись в квартиру, они стали угрожать жильцу и требовать деньги за якобы нанесенную их знакомой обиду, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Общение проходило на повышенных тонах и быстро переросло в драку. Потерпевшего жестоко избили и под угрозой ножа забрали ценные вещи.

Сейчас против криминального трио завели уголовное дело по третьей части статьи 162-й (Разбой с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемым «светит» до 12 лет колонии. Сейчас все они находятся под стражей.

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