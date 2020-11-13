Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 ноября 2020 года

В регионе введены ограничительные меры из-за пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области на прошедшие сутки официально подтверждено 321 новый случай заражения коронавирусом, из которых 139 приходится на столицу региона.

Также в статистику попали новые заболевшие коронавирусом уральцы из Полевского, Серова, Волчанска, Ревды, Верхотурья, Сухого Лога, Карпинска и других населенных пунктов Свердловской области.

На сегодняшний день 32 154 человека в регионе полностью справились с болезнью, только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 323 человека.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 432 пациентов сегодня остается тяжелым, 301 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 197 подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки подтверждено еще 9 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 874 человека.

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