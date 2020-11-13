Накопили жирок: екатеринбургские мишки из зоопарка легли в спячку

Мишки улеглись в берлоги и готовятся уснуть до весны Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В Екатеринбурге уже несколько дней идет снег. Он ложится белым полотном и уже не тает. На улице заметно похолодало. Смену погоды почувствовали не только горожане, но и мишки из зоопарка. Они заранее подготовились к долгому сну – нагуляли достаточное количество жира, и теперь готовы видеть медвежьи сны до весны. В сонное царство ушли уже и пожилые бурые медведи Ветка и Черныш и белокоготные Карат и Чара. В сон от снежной погоды склонило даже неугомонных гималайских медведей Гая и Сойку.

Неугомонный гималайский медведь Гай увидев снежок тоже захотел спать Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Пока мишки спят, ветеринарные врачи и сотрудники секции хищных животных регулярно проверяют состояние их здоровья и смотрят, чтобы сон питомцев зоопарка ничего не тревожило.

- Сезонная спячка у медведей характеризуется тем, что температура тела животного падает от 37° до примерно 31°C, частота дыхательных движений и общий уровень метаболизма (обмена веществ) снижаются, но не так сильно, как при анабиозе у летучих мышей или некоторых видов амфибий. При беспокойстве сон легко и быстро может быть прерван, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Как рассказали специалисты, в зоопарке мишки спят крепким сном. А вот в дикой природе те медведи, которые не нагуляли достаточного количества подкожного жира иногда просыпаются раньше времени. Их называют «шатунами». Встреча с таким зверем в лесу крайне опасна для человека, так как голодный медведь очень агрессивен.

В зоопарке отметили, что неглубокая спячка характерна не только для медведей, но и для других хищников умеренного пояса - енотов, енотовидных собак и барсуков. Кстати, не все мишки в зоопарке уходят в спячку, белые медведи Умка и Айна продолжают бодрствовать всю зиму.