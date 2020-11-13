Малыши были не пристегнуты к креслу: в аварии на трассе «Екатеринбург-Серов» пострадала мать с двумя детьми

Фото: ГИБДД по Свердловской области

На трассе в Свердловской области случилось ДТП с четырьмя пострадавшими, среди которых двое – это дети. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Из-за того, что дети перевозились с нарушениями, они получили травмы.

ДТП произошло на 175-ом километре автодороги «Екатеринбург-Серов» ночью 13 ноября. 30-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2110. На заснеженной дороге машину начало заносить, а потом и вовсе выбросило на обочину. В автомобиле на заднем сидении находились его знакомая и двое ее малолетних детей.

- В результате ДТП двое детей-пассажиров, их мама 1993 г.р. и водитель госпитализированы в Кушвинскую больницу. У 5-летнего мальчика диагностирована ушибленная рана подбородка, в нарушение ПДД перевозился без детского удерживающего устройства, был пристегнут только штатным ремнем безопасности, годовалой девочке поставлен диагноз – ушибленная рана височной области, она находилась в автолюльке, ее пристегнули пятиточечным ремнем безопасности самой люльки, но в салоне автомобиля автолюльку не закрепили, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Переломом пальца на правой руке отделалась мама детей, водителю поставили диагноз – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головы.

У мамы детей диагностировали перелом пальца на правой руке, водителю поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

- Сотрудниками полиции установлено, что участники аварии являются жителями города Екатеринбурга, со слов прибывшего на место отца семейства за рулем автомобиля находился их друг, который хотел отвезти детей и его супругу Пермский край, к родственникам, - добавили в ведомстве.

Водителя оштрафовали за нарушение перевозки детей, также планируют привлечь к ответственности и мать пострадавших несовершеннолетних.