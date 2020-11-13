«Либо будь со мной, либо не достанешься никому»: житель Свердловской области сбил бывшую возлюбленную ее же автомобилем

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: предоставлено СУ СКР по Свердловской области

Следователи Богдановича разбираются в происшествии, случившемся в городе 22 октября днем. 30-летний местный житель сел за руль чужой машины и попытался задавить женщину насмерть.

- По версии следствия, обвиняемый после ссоры со своей бывшей сожительницей сел за руль принадлежащего ей автомобиля и с целью убийства женщины умышленно совершил на нее наезд, - уточняют в СК СКР по Свердловской области. - В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения и физическая боль.

Степень тяжести телесных повреждений пока устанавливают медики. Самого лихача уже задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». За подобное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Пока что обвиняемый находится на домашнем аресте.

- Накануне семейного шторма женщина после конфликта решила разорвать отношения и ушла, - объясняет обстоятельства случившегося Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Затем они встретились, но переговорный процесс успехом не увенчался, а наоборот, лишь обострил ситуацию. Точную причину внезапной вспышки ярости и гнева к женщине еще только предстоит выяснить. Может быть, кавалер действовал по принципу «либо будь со мной, либо не достанешься никому». С места происшествия молодой человек сбежал, но уже на следующий день явился в отдел после звонка полицейских. Долго оставаться безнаказанным ему не пришлось. Представители МВД по телефону убедили его не испытывать судьбу и не усугублять обстановку, объяснив, что лучшим выходом для него будет добровольная явка в райотдел, что он и сделал на следующее утро после ЧП.