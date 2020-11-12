Куда двинутся рынки после смены власти в США: прогнозы эксперта

Инвестор Андрей Попов. Фото: Юлия Абрамова

С большой долей вероятности можно предположить, что Джо Байден станет следующим президентом США. Но не стоит забывать, что окончательное голосование выборщиков пройдет 14 декабря, после чего 6 января Конгресс внесет голоса выборщиков в протокол, а Сенат объявит итоги выборов.

Напомним, что в случае победы Джо Байдена можно ожидать просадки рынка в тех. секторе, вследствие возможного разворота налоговой реформы Дональда Трампа ряда других “левых” инициатив, если их одобрит Конгресс.

На фоне новостей о лидерстве Байдена также пришла новость о том, что корпорация Pfizer находится на 3 стадии испытаний вакцины от Covid-19. Акции компании показали активный дневной рост на фоне эйфории, которая возникла вместе с разговорами о том, что скоро Covid будет побежден. Тем не менее, не стоит забывать, что это новость лишь об очередной стадии испытаний вакцины, не факт, что она будет утверждена комиссией и выйдет на рынок. В лучшем случае вакцина появится, скорее всего, не раньше следующего года и будет предоставляться в первую очередь тем, кто находится на первой «линии фронта»: врачам, пенсионерам и тем, чья деятельность связана с большим количеством контактов.

Давайте вспомним, что было на рынках в самом начале пандемии еще весной? Многие компании тогда просели в цене, хотя это было связано не с их бизнес моделям, а в большей степени с внешними факторами.

Совет: фундаментальные инвесторы не должны паниковать! Наша задача разобрать бизнес компании, понять, на сколько компании хватает резервов и средств, чтобы пережить непростые времена. Важно понять, какая цена компании является справедливой. Если рынок загнал ее ниже её фундаментальных показателей, то можно начать рассматривать покупку акций этого эмитента. Помните, что на рынке всегда есть компании, которые достойны вашего внимания как долгосрочного инвестора.

Как определить справедливую цену компании?

Мы должны смотреть на фундаментальные показатели, изучать отчетность, динамику за последние лет 10-15, а то и 20 лет, рост прибыли, окупаемость и даже на состав совета директоров. Затем мы оцениваем внутренние и внешние риски компании. И это лишь малая часть того, что мы делаем для того, чтобы определить справедливую стоимость компании.