В деле «новоуральского потрошителя», который убивал и насиловал девушек, появилась одиннадцатая жертва

Сейчас Евгений Петров отбывает пожизненный срок. Фото: СУ СКР по Республике Башкортостан

В деле так называемого «новоуральского маньяка» появилась еще одна жертва. Следователи считают, что в этом случае Евгений Петров совершил преступление в Башкортостане.

«Новоуральским маньяком» Евгения Петрова прозвали за то, что свои преступления он совершал на территории в окрестностях закрытого города Новоуральска. Преступник, работавший слесарем на одном из местных заводов, затаскивал понравившихся девушек к себе в машину, насиловал и убивал ножом. Трупы убийца прятал в лесу. На кровавом счету маньяка до недавнего времени числилось 10 жертв. Все погибшие – жительницы Свердловской области. Маньяка удалось поймать в середине «нулевых». В 2005 году его приговорили к пожизненному сроку.

Недавно стало известно о том, что в деле Петрова появилась 11 жертва. Об этом рассказали в Следственном комитете по Республике Башкортостан.

Следователи считают, что 11-й жертвой маньяка стала 16-летняя жительница Дуванского района.

Сообщение об исчезновении девушки поступило в правоохранительные органы в мае 2001 года. 7 сентября того же года тело жертвы с признаками насильственной смерти нашли недалеко от села Улькунды. В день исчезновения погибшая как раз собиралась в это село.

К сожалению, найти убийцу тогда не удалось.

Следователи нашли убийцу девушки, анализируя уголовные дела прошлых лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В 2020 году в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы, были вновь допрошены свидетели и родственники потерпевшей, тщательно изучены материалы уголовного дела, - рассказали в СК по Республике Башкортостан.

Также следователи анализировали раскрытые преступления прошлых лет, в том числе и совершенные в других регионах. В итоге их внимание привлекла серия убийств и изнасилований девушек, которая происходила в окрестностях Новоуральска в конце 90-х и начале «нулевых» годов. Следователи посчитали, что эти преступления по почерку были схожи с убийством, которое произошло в селе Улькунды.

- Способ совершения преступлений, личность потерпевших и почерк преступника имел много общего с убийством девушки в Башкортостане, кроме того, все преступления также были совершены в лесном массиве вблизи автодороги, а само место преступления находилось в нескольких часах езды на автомобиле от места жительства злоумышленника, - уточнили в СК.

В итоге следователи допросили Евгения Петрова, отбывающего пожизненный срок. Под тяжестью доказательств маньяк признался, что убил девушку.

Следователям удалось восстановить картину произошедшего.

- По версии следствия, днем 12 мая 2001 года злоумышленник следовал на своем автомобиле «ВАЗ-21051» через село Месягутово Дуванского района. Заметив потерпевшую около местного автовокзала, он предложил подвезти ее, на что девушка согласилась. Затем обвиняемый вывез ее в лесополосу, где, угрожая ножом, совершил ее изнасилование, а затем задушил. После наступления смерти девушки он нанес ей несколько ножевых ранений, а затем привязал тело буксировочным тросом к своему автомобилю и вывез вглубь лесного массива, где и оставил его, после чего скрылся, - уточнили в СКР.

45-летнему жителю Новоуральска уже предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием).

На время расследования нового уголовного дела маньяка временно перевели в следственный изолятор в Уфу.

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