Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 12 ноября 2020 года

Уральцы поголовно ходят в маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 314 новых случаев заражения коронавирусом, включая 172 новых случая в уральской столице.

Остальные случаи зафиксированы в Асбесте, Красноуральске, Кушве, Ревде, Дегтярске, Серове и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших с начала пандемии COVID-19 в регионе – 39 690 человек, из которых 31 831 пациент полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из больниц выписано 318 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 12 ноября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В настоящее время состояние 429 пациентов инфекционных отделений больниц оценивается как тяжелое, 299 – расположены в палатах реанимации, 198 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились еще 9 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло 865 человек.

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