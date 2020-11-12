«Жуть такая, что фильм ужасов можно снимать»: «Екатеринбурггаз» об обращении горожан с газовым оборудованием

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» продолжают фиксировать вопиющие случаи обращения с газовым оборудованием. Каждый день специалисты производственных управлений АО «Екатеринбурггаз» во время плановых проверок обнаруживают грубейшие нарушения правил безопасности.

«Почти ежедневно приходится напоминать гражданам о том, что чистая плита – не прихоть газовиков, не показатель чистоплотности хозяев, а требование безопасности. Люди не понимают, что под жиром и грязью может скапливаться газ, а это опасно для жизни самих жильцов и их соседей», – рассказала мастер СДС ПУ-2 АО «Екатеринбурггаз» Светлана Мокрецова.

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

Вторая по частоте беда, которую встречают в домах специалисты «Екатеринбурггаза», – захламление помещений и затрудненный доступ к газовому оборудованию.

«Во время обхода на Эльмаше мы с трудом попали в квартиру. Страшно подумать, как вообще там живут люди. А на Старой Сортировке в доме не было никаких коммуникаций: газа, света и воды. Но по таким адресам мы все равно совершаем обход: проверяем заглушки и возможное самовольное подключение жильцов», – рассказала слесарь СДС ПУ-3 Надежда Мишарина.

Самая трагичная история из-за захламления произошла с жителем одного из домов по улице Фурманова. В многоквартирном доме на Автовокзале жил одинокий мужчина, который практически превратил жилое помещение в помойку. Жильцу регулярно сообщалось о нарушениях, но даже после отключения потребителя от газа, мусор в квартире не пропал. В итоге, из-за пренебрежения правилами безопасности мужчина погиб при пожаре.

«В эту квартиру только за 2020 год три раза вызывали спасателей. Последний раз, когда я с бригадой выезжал на этот адрес, тут был пожар, который начался из-за мусора в помещении. К сожалению, подобных случаев захламления по городу – море. Каждый день бывают вызовы аварийной бригады, и просто поражает, что у людей в головах. Три года назад приехали на вызов в трехкомнатную квартиру, где хозяин – молодой парень. А у него все коммуникации отключены, бардак страшный, и тараканы на стенах. Жуть такая, что фильм ужасов можно снимать», – рассказал начальник смены аварийно-диспетчерской службы Центрального аварийно-диспетчерского управления АО «Екатеринбурггаз» Евгений Колясников.

АО «Екатеринбурггаз» напоминает: с газом шутки плохи. Соблюдать правила безопасности не так сложно, а вот за их нарушения порой приходится платить слишком большую цену.