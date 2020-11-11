Ситуация с коронавирусом в Свердловской области: актуальная информация от Павла Крекова

Ситуация с коронавирусом на Урале сложна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как уральская медицина справляется с пандемией коронавируса, будут ли проводить в Екатеринбурге и Свердловской области новогодние праздники, когда исчезнут очереди в поликлиниках и как туда дозвониться? На эти вопросы, которые волнуют очень многих свердловчан, ответил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

О решении проблем, связанных с коронавирусом рассказал Павел Креков Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЕДИЦИНА ПОД УДАРОМ

Власти региона признают, что сегодня медицинская система работает в состоянии серьезного напряжения – это касается и больниц, и поликлиник, и станций скорой помощи. Многие пациенты жалуются на невозможность дозвониться до поликлиник.

- Мы принимаем ряд мер, чтобы увеличить количество телефонных линий. Это будет уже на этой неделе. Мы планируем открыть дополнительный кол-центр на базе местного сотового оператора. Также в каждом поликлиническом учреждении будут добавлены телефоны, - рассказывает заместитель губернатора.

Также уральцы пожаловались на очереди в амбулаторных учреждениях – на прием к специалистам попасть довольно сложно.

- Мы планируем уменьшить количество плановой помощи по тем направлениям, которые меньше всего влияют на показатели серьезной заболеваемости. Кардиологию и онкологию мы трогать не будем. Здесь мы не станем ограничивать оказание помощи, в том числе и плановой, - говорит Павле Креков.

Еще одна мера, которую планируют в ближайшее время предпринять власти Свердловской области – на прием в поликлиники отправят студентов старших курсом мед университета и мед колледжа. Они будут работать, прежде всего, в Екатеринбурге.

По словам Павла Крекова, сейчас служба скорой помощи фиксирует большое количество необоснованных вызовов. Однако бригад хватает, и их количество увеличивать не планируют, потому что, по словам политика, «лечат не машины, а люди».

- Ситуация управляемая за счет высокого процента выписки, что позволяет держать баланс коек. Сегодня треть коечного фонда – это 10 тысяч мест – отданы для лечения больных коронавирусом, - говорит Креков. – По COVID-19 – есть запас в 1,5 тысячи коек.

На медиках сегодня огромная нагрузка Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ ЛЕКАРСТВА?

В ноябре из многих аптек уральских городов и сел исчезли популярные противовирусные препараты. На днях председатель совета директоров завода «Медсинтез» в Новоуральске Александр Петров на радио «Комсомольская правда» рассказал, что задержка с поставкой лекарственных препаратов в аптечные сети связана с введением системы маркировки.

- Стационарные учреждения лекарствами обеспечены. Начали закупки, чтобы обеспечить бесплатными лекарствами тех, кто лечится на дому. По большинству позиций договора уже заключены. На этой неделе лекарства для амбулаторных больных должны будем получить, - говорит заместитель губернатора Свердловской области.

По словам Крекова, руководство региона несколько раз собирали представителей аптечных сетей для урегулирования вопросов, касающихся ажиотажного спроса. При этом, фармпроизводители значительно увеличил выпуск препаратов, пользующихся спросом.

- Действительно, был вопрос по маркировке, сейчас она в упрощенном варианте действует. Мы также будет приобретать «Триазавирин» дополнительно и раздавать его больным, которые проходят амбулаторное лечение. Такое решение принял губернатор Свердловской области. Дополнительно финансирование уже выделено.

Ежедневно в регионе делается до 30 тысяч исследований Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОМУ ВАКЦИНУ

Сейчас в России проводится третья стадия клинических испытания вакцины от коронавируса. Чуть больше месяца назад в рамках испытаний в Свердловскую область поступило 54 дозы вакцины.

Ее промышленной производство началось в ноябре, за который произведут несколько миллионов доз.

- До конца 2020 года мы должны получить 3700 доз, они придут тоже в рамках клинических испытаний. Вакцинировать будут в первую очередь врачей, которые работают в красных зонах, бригады скорой помощи и педагогов, - говорит Павел Креков. – Массовая вакцинация начнется на рубеже 2020/2021 годов.

ВИРТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В ближайшее время ученики 9 и 11 классов могут вернуться в школы, потому что их в конце учебного года их ждут ОГЭ и ЕГЭ. Учащиеся 1 и 5 классов уже приступили к обучению в очном формате.

Вузы сегодня находятся на дистанционном обучении, и эта мера себя оправдывает, так как темпы прироста заболевших коронавирусом в Свердловской области ниже среднероссийских.

Студентов Екатеринбурга перевели на дистант Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРАЗДНИК НЕ НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

Пока не ясна ситуация с проведением массовых праздничных мероприятий в новогодние праздники. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в среду сообщил, что Ледового городка в центре уральской столицы не будет – будет только елка и несколько палаток с горячим чаем. При этом, праздничные мероприятия в городе отменяются.

В свою очередь Павел Креков назвал условия для проведения праздничных мероприятий. Значит, исходя из сегодняшней ситуации, их проведение все-таки допускается.

- Новогодние мероприятия будут проводиться пери условии соблюдения санитарных норм: социальная дистанция, масочный режим, обработка помещений, если будет проводиться больше одного мероприятия, рассадка в зале. При соблюдении эти правил все новогодние мероприятия будут проводить, - заключил заместитель губернатора Свердловской области.

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