Осталось 1000 дней: в Екатеринбурге талисманы «Универсиады 2023» запустили часы обратного отсчета

Талисманы "Универсиады-2023" и часы с обратным отсчетом. Фото: Ирина СМИРНОВА

В Екатеринбурге официально представили талисманы грядущей «Универсиады-2023». Международные студенческие игры пройдут в августе через два года. Символами соревнований стали девушка-блогер Хитти, спортсмен-любитель олень Ягги и музыкант соболенок Кедри.

Открытие часов сопровождалось танцами студентов. Фото: Ирина СМИРНОВА

Кроме того, на набережной Екатеринбурга появились часы обратного отсчета. И сегодня им дали старт – до «Универсиады 2023» остается ровно 1000 дней.

- Тысяча дней - это символ. На самом деле это возможность собраться и сказать: "Ребят, мы не остановимся ни на секунду". Времена очень непростые, но от этого только больше адреналина, больше желания быть успешными и доказать, что мы можем, - сказал генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» Александр Чернов.

Открытие состоялось на Плотинке. Фото: Ирина СМИРНОВА

Сами часы выполнены в форме большой буквы «U» и является целым арт-объектом, выполненной в стиле конструктивизма.

На церемонию открытия пришли мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, заместитель главы региона Алексей Орлов и ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Власти региона и города признаются, что впереди много работы, но оно того стоит. Ведь все построенные спортивные объекты станут наследием столицы Урала после соревнований.

- За это время нам нужно провести огромный объем работы. Строительство целого комплекса новых объектов на территории города и не только новых. Стадион «Калининец», стадион водных видов спорта, новый студенческих кампус для УрФУ, реконструкция Динамо, - заявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

На открытии побывали первые лица области и города, а также организаторы. Фото: Ирина СМИРНОВА

На подготовку к «Универсиаде 2023» потратят 55 миллиардов рублей. Но организаторы уверены, что международные студенческие игры не будут уступать ЧМ по Футболу, который проходил в 2018 году.

Отметим, международные студенческие игры пройдут с 8 по 19 августа, как раз в год 300-летия Екатеринбурга. В столицу Урала съедутся спортсмены из 150 стран мира и будут соревноваться в 18 видах спорта. Разыграют 248 медалей.